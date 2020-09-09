Umut Nayir, Beşiktaş'ta kalıyor

Başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir ayrılığa sıcak bakmadı

Haber; Takvim
Umut Nayir, Beşiktaş'ta kalıyor
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09 Eylül 2020 09:29
Beşiktaş'ta başta Erzurumspor olmak üzere birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu Umut Nayir'in takımda kalacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı oyuncu Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyleyerek gelen teklifleri reddetti. Sergen Yalçın'ın da yeni sezonda Umut Nayir'den yararlanmayı düşündüğünü yönetime ilettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



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