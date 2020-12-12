Umut Bulut: 'Yine bana nasip oldu!'

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerek tarihe geçen Malatyaspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden ve Fenerbahçe'ye gol atmanın kendisine nasip olduğunu ifade eden Umut Bulut, "Enteresandır. Öyle bir anda Fenerbahçe ile oynuyorum ki gol atmam gereken maç atıyorum. Fenerbahçe'ye karşı özel, ayrı bir motivasyonum yok. Sahada kazanmak için hazırlandım. Kısmet, yine nasip oldu" dedi.



Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade den Umut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor. Bugün perçinledik bunu. Kolay yenilmeyen bir Malatyaspor istiyorduk. Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyet gücümüzü gösterdi. Neler yapabileceğimizi gösterdik.ifadelerini kullandı.



Lig tarihinde en fazla maça çıkan üç futbolcudan biri olmasını da yorumlayan Umut, "490 maça çıkmış olmak gurur verici. Böyle bir şey nasip olması güzel. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Bu kadar maç oynamak da gurur verici. İnşallah daha da çok oynarım" şeklinde konuştu.



