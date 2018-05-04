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Umut Bozok'un takımı 25 yıl sonra Fransa Ligue 1'de!

Umut Bozok'un formasını giydiği Nimes, 1992-93 sezonundan sonra ilk kez Fransa Ligue 1'e yükseldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Umut Bozok'un takımı 25 yıl sonra Fransa Ligue 1'de!
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04 Mayıs 2018 23:46
Fransa Ligue 2 ekibi Nimes, Gazelec Ajaccio'yu 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 1 hafta kala Fransa Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.

Aldığı galibiyetle puanını 72 yapan Nimes, 3. sıradaki Ajaccio'nun 5 puan önüne geçti ve 2. sıradaki yerini garantiledi.

Umut Bozok'un formasını terlettiği Nimes, 25 yıl aradan sonra ilk kez Fransa Ligue 1'de mücadele edecek.

Fransa Ligue 1'e ilk yükselen takım ise 87 puanla liderlik koltuğunda oturan Nimes olmuştu.

Bu sezon Nimes ile 35 maça çıkan 21 yaşındaki Umut Bozok, 25 gol attı ve 2 asist yaptı.



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