Transfer dönemi başında Trabzonspor 'un takıma kazandırmak adına görüşmeler yaptığı Umut Bozok, senelik 2 milyon euro gibi yüksek bir bedel talep etmişti. Bordo-Mavili yönetim ise bu fiyatı yüksek bulunca transferde geri adım attı.Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren ve adı Galatasaray'la da anılan başarılı golcü, bu kez çark etti. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Umut'un Trabzonspor'un kendisine yaptığı 1 milyon euroluk teklifi kabul edeceği ifade edildi.Bunun üzerine Umut Bozok transferinde yeniden aktif duruma geçen Fırtına, kulübü Lorient'le masaya oturacak. Umut'la söz kesen yönetimin Lorient'i de olabilecek en uygun miktarla ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.