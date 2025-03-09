Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Ümraniyespor oldu.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lucas Joao, 24. dakikada Burak Öksüz, 83 ve 87. dakikada Batuhan Çelik, 90. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Ligde dört hafta sonra kazanan Ümraniyespor puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lucas Joao, 24. dakikada Burak Öksüz, 83 ve 87. dakikada Batuhan Çelik, 90. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Ligde dört hafta sonra kazanan Ümraniyespor puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<