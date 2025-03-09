Ümraniyespor'un hasreti Malatya'da bitti

Trendyol 1. Lig'de dört haftadır kazanamayan Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümraniyespor'un hasreti Malatya'da bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2025 15:22
Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Ümraniyespor oldu.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lucas Joao, 24. dakikada Burak Öksüz, 83 ve 87. dakikada Batuhan Çelik, 90. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.

Ligde dört hafta sonra kazanan Ümraniyespor puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Boluspor'u ağırlayacak.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery