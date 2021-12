Ümraniyespor kupada sürprize izin vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, TFF 3. Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor ile karşılaştı.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bereket Sigorta Ümraniyespor 3-2 kazanarak 5. tura yükseldi.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Mustafa Karagöz, 73. dakikada Oğuz Gürbulak ve 85. dakikada Del Valle attı.



Arnavutköy Belediyespor'un gollerini ise 41. dakikada Tolga Şahin ve 69. dakikada penaltıdan Mert Çölgeçen kaydetti.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Mehmet Türkmen, Emrah Ünal, Mücahid Adem Çelebi



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 62 Camara), Kehinde, Bammou (Dk. 46 Del Valle), Mustafa Can Karagöz (Dk. 89 Furkan Yasin Yalçın), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 62 Serkan Göksu), Faruk Can Genç, Yiğithan Güveli, Mustafa Eser, Mrsic, Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 62 Oğuz Gürbulak)



Arnavutköy Belediyespor: Furkan Yardım, Utku Burak Kunduzcu, Fuat Yaman, Erkan Kapar (Dk. 62 Kerem Kılıç), Halil Çelik (Dk. 88 Zargos Harman), Ömer Faruk Yılmaz, Mertkan Cengiz (Dk. 88 Sergen Yakupçebioğlu), Yasin Başaytaç, Sirac Susancak, Tolga Şahin (Dk. 77 Mustafa Acun), Mert Çölgeçen (Dk. 77 Samet Günhan)



Goller: Dk. 41 Tolga Şahin, Dk. 69 Mert Çölgeçen (Penaltıdan) (Arnavutköy Belediyespor), Dk. 65 Mustafa Can Karagöz, Dk. 73 Oğuz Gürbulak, Dk. 85 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 68 Yiğithan Güveli, Dk. 90 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)





İLGİLİ VİDEO