Ümraniyespor - Erzurumspor maçı sessiz bitti

Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta maçında Erzurumspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 berabere bitti.



Erzurumspor, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.



😅 Mustafa Yumlu, kart görmemek için hakeme sarıldı ancak işe yaramadı. pic.twitter.com/I5Y7ZOh3HP



— Sporxtv (@sporxtv) January 5, 2025

Spoint İnşaat ÜmraniyesporBatuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet ŞengülCihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Minchev (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 73 Tasev)Dk. 89 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)