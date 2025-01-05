Ümraniyespor - Erzurumspor maçı sessiz bitti

Trendyol 1. Lig'in 18. Hafta maçında Erzurumspor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Ümraniye Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 berabere bitti.
Erzurumspor, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Minchev (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 73 Tasev)
Sarı kart: Dk. 89 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Erzurumspor, bu maçın ardından puanını 30 yaptı. Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki maçında Erzurumspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
😅 Mustafa Yumlu, kart görmemek için hakeme sarıldı ancak işe yaramadı. pic.twitter.com/I5Y7ZOh3HP
— Sporxtv (@sporxtv) January 5, 2025
Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Minchev (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 73 Tasev)
Sarı kart: Dk. 89 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)