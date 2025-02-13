Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk etti.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.



Karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İstanbulspor, ilk yarının son anlarında 45+1'de Kubilay Sönmez'in attığı golle skoru eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.



İkinci yarıda iki takım da galibiyet için ataklarını sıklaştırırken, Ümraniyespor 79. dakikada Cebio Soukou'nun golüyle tekrar öne geçti. Mücadelenin son anlarında, galibiyetin mimarlarından Soukou, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 35'e yükseltirken, İstanbulspor 36 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Adanaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.



