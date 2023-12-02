Ümraniyespor: 'Bu skor bizi memnun etti'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kendileri açısından keyifli ve güzel bir maç olduğunu ifade ederek, son 5 haftadır oyun olarak iyi oynadıklarını ancak ön bölgede girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti.



Kocaeli'de güzel bir galibiyet aldıklarına dikkati çeken Gürsel, "Öncelikle çalışmalarımızın karşılığını, çocukların emeklerin karşılığını aldıkları için çok mutluyum. Kocaelispor gibi güçlü bir takımı, şu anda ligin ikincisi olan bir takımı kendi sahasında 3-0 gibi bir net bir skorla yenmek bizi oldukça memnun etti. Bu maç burada bitti. Önemli olan bu maçta kazançlarımızı, öz güvenimizi, motivasyonumuzu bundan sonraki maçlara taşımak. Lig uzun bir maraton. Yalnızca bir 3 puan aldık. Bundan sonraki maçlara moral, motivasyonu ve oyunu taşırsak bizim için daha da önemli olacak bu galibiyet." diye konuştu.



Gürsel, oyunun ilk yarısından sonuna kadar belli bölümlerde kontrolü aldıklarını ve iyi pas yaptıklarına değinerek, 3-0 kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.





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