Ümraniye'den harika giriş: 5 gol ve 6 puan!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümraniye'den harika giriş: 5 gol ve 6 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2021 18:52
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı ve 2'de 2 yaptı.

Ümrainyespor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Bammou ile 76. dakikada Camara'dan geldi.

İlk hafta Kocaelispor'u 3-0 yenen Ümraniyespor, böylece gol yemediği 2 hafta sonunda 5 golle puanını 6 yaptı. Açılış haftasındaki çılgın maçta Manisa FK'ya 4-3 yenilen İstanbulspor ise 2'de 0 yaparak puansız kaldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde), Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic (Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.