TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0'lık skorla kazandı ve 2'de 2 yaptı.



Ümrainyespor'a galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Bammou ile 76. dakikada Camara'dan geldi.



İlk hafta Kocaelispor'u 3-0 yenen Ümraniyespor, böylece gol yemediği 2 hafta sonunda 5 golle puanını 6 yaptı. Açılış haftasındaki çılgın maçta Manisa FK'ya 4-3 yenilen İstanbulspor ise 2'de 0 yaparak puansız kaldı.



TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacakken, İstanbulspor evinde Altınordu'yu konuk edecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde), Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)



İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic (Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz



Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)



