Ümit Milliler, Belarus karşısında!

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta 25 Mart Salı günü Belarus ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümit Milliler, Belarus karşısında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 14:46

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında özel maçta 25 Mart Salı günü Belarus ile karşı karşıya gelecek. 

Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, Alanya'da özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 2-1 mağlup etmişti.

Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmalar, 9 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2026'da sona erecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery