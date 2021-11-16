Ümit Milli Takım, geri dönemedi!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.



Alanya'da oynanan mücadeleyi Ümit Milli Takım 2-1'lik skorla kaybetti. Danimarka'nın gollerini 4. dakikada penaltıdan Jesper Lindstrom ve 21. dakikada Mohammed Daramy atarken, Ümit Milli Takım'ın tek golü 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.



Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta 4 puanla 4. sırada kalırken, Danimarka ise 9 puana ulaştı.



Grupta bir sonraki maçlarda Ümit Milli Takım, İskoçya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Danimarka ise kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring (İngiltere)



Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Kartal Yılmaz, Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Erkan Eyibil (Dk. 46 Hakan Yeşil), Ali Akman, Enis Destan (Dk. 46 Tiago Süer Barbaros Çukur)



Danimarka: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom (Dk. 90+2 Boving), Nartey, Kjaergaard (Dk. 85 Bidstrup), Isaksen (Dk. 61 Frendrup), Faghir (Dk. 61 Frederiksen), Daramy



Goller: Dk. 4 Lindstrom, Dk. 21 Daramy (Danimarka), Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Akman, Dk. 50 Bünyamin Balcı, Dk. 84 Hakan Yeşil (Türkiye), Dk. 17 Hausner, Dk. 31 Faghir, Dk. 60 Kristiansen, Dk. 81 Lindstrom (Danimarka)





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