Uğurcan Çakır, rekora adım adım yaklaşıyor

Trabzonspor'da, takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Bordo-Mavili takımdan vazgeçmiyor. 9.5 yıldır formasını giydiği takımıyla kupalar kaldıran tecrübeli kaleci kulübün en sadık oyuncusu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır, rekora adım adım yaklaşıyor
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22 Şubat 2024 12:59
Trabzonspor'da, takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Bordo-Mavili takımdan vazgeçmiyor. 9.5 yıldır formasını giydiği takımıyla kupalar kaldıran tecrübeli kaleci kulübün en sadık oyuncusu oldu. 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları giyen Uğurcan Çakır, 2016 Haziran'da 1461 Trabzon'dan, Trabzonspor'a geçiş yaptı.

Ligin en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Çakır, A Milli Takım'ın da önemli isimlerinden oldu. Bordo-Mavili takımın yıllardır süren şampiyonluk hasretine son veren kritik isimlerden olan Uğurcan Çakır, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupasını da kaldırırken 231 maçta takımının formasını terletti.

GÜNEŞ'E YAKLAŞACAK

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki eldiven, transfer yapmaması durumunda 11 sene Karadeniz ekibinin kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak'ı geçmiş olacak ve 15 yıl Trabzonspor'un kalesini koruyan ve rekoru elinde bulundan Şenol Güneş'in rekoruna doğru ilerlemiş olacak.

SEZON PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, bu sezon 28 resmi maçın 8'inde kalesini gole kapadı.

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