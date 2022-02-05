Uğurcan Çakır, Alman devlerinin kıskacında

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Bordo-mavili eldiven için Bundesliga ekiplerinden Borrusia Dortmund ve Redbull Leipzig'in takipte olduğu iddia edildi.

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Uğurcan Çakır, Alman devlerinin kıskacında
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05 Şubat 2022 12:02
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki eldiven ile Bundesliga'dan Dortmund, Leipzig ilgileniyor.

Serie A, İngiltere Premier ve La Liga'dan bazı takımlar da Çakır'ı yakından takip ediyor. Bordo-mavili yönetim, 20 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeli elde etmek istiyor.

Sezonun bitimiyle birlikte görüşmeler başlayacak. Uğurcan ise şampiyonluğa konsantre olmuş durumda.

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