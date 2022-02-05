Uğurcan Çakır, Alman devlerinin kıskacında

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki eldiven ile Bundesliga'dan Dortmund, Leipzig ilgileniyor.Serie A, İngiltere Premier ve La Liga'dan bazı takımlar da Çakır'ı yakından takip ediyor. Bordo-mavili yönetim, 20 milyon euro üzerinde bir bonservis bedeli elde etmek istiyor.Sezonun bitimiyle birlikte görüşmeler başlayacak. Uğurcan ise şampiyonluğa konsantre olmuş durumda.