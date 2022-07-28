Uğur Dündar'dan 'Putin' açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.



Dinamo Kiev, karşılaşmanın 57. dakikasında Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçti. Buyalskyi, Fenerbahçe tribünlerinin önünde yaptığı sevinçten ötürü hakem Massimiliano Irrati'den sarı kart gördü. Fenerbahçe kale arkasındaki tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları yükseldi. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu da Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle basın toplantısını protesto etti.



FENERBAHÇE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA



Dün akşamki maçta yaşanan olay hakkında ise Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Vladimir Putin' tezahüratı tabii ki çirkin ve kabul edilemez. Ancak bir grubun anlık tepkisini tüm taraftara ve camiaya mal etme çabası da o tezahürat kadar çirkin!.." ifadelerini kullandı.





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