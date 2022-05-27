Uğur Çiftçi: 'Kazandık, tarihe geçtik'

Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncularından Uğur Çiftçi, Türkiye Kupası finali sonrası konuştu.



Kupa sevincini aktaran Çiftçi, "Sivas'tan gelen, bayağı sıkıntı yaşayan taraftarlarımızın ayağına sağlık. Bizi buraya desteklemek için geldiler, çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldik, kazanmak istiyorduk. Sivasspor, ilk defa kazandı kupayı tarihe geçtik. Çok güzel bir duygu. Bütün Sivassporlulara armağan etmek istiyoruz. Taraftarımızla aramızda özel bir şey var, herkese iyi bayramlar diyorum" sözlerini kullandı.

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