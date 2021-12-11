Ufuk Sarıca: 'Zor bir dönemden geçiyoruz'

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, zor bir dönemden geçtiklerini ancak bu durumdan çıkacaklarını belirtti.



Sarıca, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndan çıkmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.



Her takımın sezon içinde bazı sorunlar yaşayabildiğini aktaran Sarıca, "Özellikle kasım ve aralık ayı çok yoğun bir maç temposuyla geçiliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık ancak şu an hem form düzeyi olarak hem de sakatlıklardan dolayı oyun düzeni içinde bir takım gelgitlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.



Sarıca, birçok takımın aynı dalgalanmaları yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Ligi'nde olsun Avrupa Kupası'nda olsun veya Şampiyonlar Ligi'nde birçok takım aynı dalgalanmaları, bu tür sıkıntıları yaşıyor. Biz de bu dönemden geçiyoruz. Ancak ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflediğimiz yerdeyiz. Geçen sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde tur aşamamız son maça kalmıştı ve o son maçtan diğer grup aşamasını da geçip kimsenin beklemediği bir yerde final oynamıştık. Bu sezon bizi çok erken favori gösterdiler ve ben bunun yanlış olduğunu, erken olduğunu söylemiştim. Çünkü bizim 9-10 yeni oyuncumuz var ve bu kadar erken favori gösterilmek doğru değildi, bugün de bunun yansımasını yaşıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum."



Michael Roll ameliyat edilecek



Semih Erden'in yaklaşık 2,5 ay takımdan ayrı kalacağını, dizinden sakatlığı bulunan Michael Roll'un da ameliyat edileceğini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:



"Semih'in sakatlığı var ve sezona çok iyi başlamıştı. Sahalardan yaklaşık 2,5 ay uzak kalacak ve uzun pozisyonunda bizi oldukça zorlayacak. Bunun üzerine bir de Michael Roll'un dizinden sakatlığı var. O da önümüzdeki hafta başında bir ameliyat geçirecek. Roll da yaklaşık 2,5-3 ay takımdan uzak kalacak. Bu olumsuzluklara rağmen elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak için biz yine her zaman sahada olacağız. Sonuçta takımımıza, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara, kurdaki oynamalara rağmen takımı koruyup aynı hedeflere gitmeye çalışacağız. Hayallerimizin peşinde koşup bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız."





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