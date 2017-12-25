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Ufuk Sarıca: ''Bu deplasman hep zor olmuştur''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ufuk Sarıca: ''Bu deplasman hep zor olmuştur''
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25 Aralık 2017 00:30
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, rakiplerinin daha iyi oynadığını ve maçı hak ettiğini söyledi.

Müsabaka içinde zaman zaman skoru dengeye getirdiklerini ve öne de geçtiklerini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Yapmamamız gereken basit hatalar yaptık. Çalıştığımız düzenin dışına çıktık, periyotlarda dengeyi bulamadık. Hücumda 63 top attığımız maçta yüzde 40 ile oynadık. Böyle düşük yüzdeyle hücum ederek Karşıyaka deplasmanında maç kazanamazsınız. Kazansaydık 3 takımın galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşitlenecekti. Bu deplasman her zaman zor olmuştur, biz de bu zorluğu yaşadık. İyi dinlenip ve iyi çalışıp Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasına çıkacağız. Karşıyaka taraftarına gösterdiği güzel ve sıcakkanlı ilgi için de teşekkür ediyorum. Sporda sadece kazanmak ve kaybetmek yok, başka değerler de var, kendim ve ailem adına teşekkür ediyorum."

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