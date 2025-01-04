Ufuk Kahraman: "3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Kahraman: '3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum'
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04 Ocak 2025 17:15
Boluspor'un çalıştırıcısı Arif Ufuk Kahraman, konuk oldukları Yeni Malatyaspor'u 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 4-2 yenen Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, 3 puan alan oyuncularını kutladı.

Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kentte iyi ağırlandıklarını belirterek, teşekkür etti.

Çok güzel bir statta ve havada futbol oynadıklarını aktaran Kahraman, "Bizim adımıza çok keyifliydi. Malatyaspor teknik ekibi ile futbolcularına teşekkür ediyorum, centilmence çok iyi mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Zor şartlarda onur mücadelesi veriyorlar, onları takdir etmek gerekiyor. Maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Galibiyetten, 3 puandan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

 
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