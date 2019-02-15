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UEFA'dan Luyindama kararı!

Galatasaray'ın yeni savunma oyuncularından Christian Luyindama, Benfica maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 'Haftanın 11'i'nde yer aldı. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Sporx.com
UEFA'dan Luyindama kararı!
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15 Şubat 2019 14:04
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımın golünü atan Christian Luyindama, performansıyla onurlandırıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'dan Christian Luyundima'nın da yer aldığı duyuruldu.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Benfica'dan ise herhangi bir oyuncu UEFA'nın 11'inde kendisine yer bulamadı.



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