FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Lüksemburg'un Dudelange ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları arasında 25 Ekim Perşembe günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek.UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki Josy Barthel Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlenecek.Serkan Ok'un dördüncü hakemliği yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ile Barış Şimşek olacak.UEFA, bu kararla birlikte ilk defa bir Yunan takımının maçına Türk hakem atamış oldu.