UEFA'ya şok! Hakemler maça kısa süre kala değiştirildi

Dinamo Kiev ile Glasgow Rangers arasındaki maçta görev alacak olan Polonyalı VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial, sarhoş halde çalıntı yol tabelası taşırken polis tarafından yakalandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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UEFA'ya şok! Hakemler maça kısa süre kala değiştirildi
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06 Ağustos 2024 17:28
UEFA'nın, Glasgow Rangers'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ilk karşılaşması için VAR görevlilerini maça kısa süre kala değiştirmek ozrunda olduğu ortaya çıktı.

Maçın iki VAR görevlisinin maçtan alındığı bildirildi. Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından yakalandığını öne sürdü.

Bu gelişme üzerine yerlerine Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.

İKİ MAÇ DA BAŞKA STADYUMLARDA OYNANACAK

Dinamo'nun ev sahibi olduğu maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'nın Lublin kentinde oynanırken, Rangers gelecek haftaki ikinci ayağa Hampden Park'ta ev sahipliği yapacak ve Ibrox, çelik sevkiyatının gecikmesi nedeniyle henüz maça hazırlanamadı.

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