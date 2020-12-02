UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, 3 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 19.30'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekiliyor
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02 Aralık 2020 18:09
UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, 3 Aralık günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimine, ikinci kez düzenlenen turnuvada A Ligi gruplarını zirvede tamamlayan İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya katılacak. 

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri 6-7 Ekim 2021, final ve 3'üncülük maçı ise 10 Ekim 2021'de oynanacak.

 



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