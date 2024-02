UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

INTER - ATLETICO MADRID

PSV - BORUSSIA DORTMUND

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlar heyecanı bu akşam oynanacak iki mücadeleyle devam edecek.Devler Ligi heyecanında Türk futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan da sahada olacak. İşte gecenin maçları ve maçlardan kısa bilgiler...Bu sezon İtalya'da açık ara farkla liderliğini sürdüren, kaliteli ve disiplinli bir kadroya sahip olan geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, büyük bir sürprizle grubunu Sociedad'ın arkasında 12 puanla ikinci sırada bitirdi.Atletico Madrid ise kendi kalitesine göre nispeten 'kolay' sayılabilecek bir grupta Lazio, Feyenoord ve Celtic'e karşı büyük üstünlük kurdu ve grubundan 14 puanla namağlup olarak lider çıktı.Mücadele 23.00'te başlayacak ve Exxen'de yayınlanacak.Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, ThuramMadrid: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Reinildo; De Paul, Koke, Saul; Griezmann, LlorenteInter ve Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını analiz ettiğimizde, her iki takımın da son maçlarda etkileyici performanslar sergilediğini görüyoruz. Inter, son maçında Salernitana'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, Atletico Madrid ise Las Palmas karşısında 5-0'lık etkileyici bir galibiyet aldı. Her iki takım da son dönemde skor üretme konusunda etkili görünüyor. Özellikle Inter, son maçlarında hücumda etkileyici bir performans sergiledi ve rakip fileleri sık sık havalandırdı. Ancak, Atletico Madrid'in de son dönemdeki performansı oldukça istikrarsız. Las Palmas maçından önceki 3 maçında yalnızca 1 gol atabildiler. Savunmada da istikrarsız bir durumdalar. Çok gol yemeseler de kalelerini gole kapatamadılar. Bu maçta her iki takımın da kaliteli kadroları göz önüne alındığında, çekişmeli bir mücadele bekleniyor. Ancak, Inter'in savunma gücü ve etkili hücum oyuncularıyla öne çıkabileceğini düşünüyorum. Tahminim Inter'in, sahasında zorlu bir mücadeleden galip ayrılacağını ve rövanş öncesinde avantajı alacağını düşünüyorum."Atletico harika bir takım ve birkaç yıldır yüksek seviyede oynuyorlar. Diego Simeone'yi tekrar görmek büyük bir zevk olacak. Kendisi harika bir takım arkadaşıydı ve harika bir antrenör olacağını her zaman biliyordum.""Çok zor bir tur olacak. Inter şu anda olağanüstü; oyun tarzlarını beğeniyorum. Geçen yıl bu turnuvada harika bir yolculuğa çıktılar. Milano'da geçirdiğim döneme dair hala harika anılarım var."Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin 'ölüm grubu' olan F Grubu'ndan lider olarak çıktı. PSG, Milan ve Newcastle'ı geride bırakan Dortmund 6 maçta 11 puanla lider olarak turladı.Hollanda'da bu sezon müthiş bir grafik yakalayan PSV Eindhoven ise Arsenal'in arkasında, Lens ve Sevilla'nın önünde 9 puanla grup ikincisi oldu.Mücadele 23.00'te başlayacak ve TV8,5 şifresiz canlı yayınlanacak.Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, LozanoKobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Sancho; FüllkrugPSV ve Borussia Dortmund arasındaki yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçını analiz ettiğimizde, her iki takımın da son maçlarında farklı performanslar sergilediğini görüyoruz. PSV Eindhoven, son olarak Heracles Almelo'yu mağlup etmesine rağmen, lig maçlarında tutarsız sonuçlar aldı. Atakta parlamalarını göstermelerine rağmen, savunmada da zorluklar yaşayarak birçok maçta gol yediler. Diğer yandan, Borussia Dortmund, son 3 maçta çalkantılı bir grafik çizdi. Son 3 maçta 1 galibyet alırken 2 beraberlik aldılar. Hem hücumda hem de savunmada güçlü oldukları maçlar var ve ana oyuncuları sürekli olarak performanslarına katkıda bulundular. Genel form ve her iki takımın kalitesini göz önünde bulundurarak, Borussia Dortmund bu maçta PSV Eindhoven karşısında oyunu kontrol etmek isteyecektir ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Bu maç için tahminim iki ekibin de gol bulma konusunda ısrarcı olacağı yönünde olacaktır. Muhtemelen karşılıklı gollerin atılacağı ve gollü geçebilecek bir maç bekliyorum."Dortmund iyi kontra atak yapabiliyor ve aynı zamanda iyi bir pozisyonel oyun kurma becerisine sahip oyunculara sahipler. Johan Bakayoko takımla birlikte antrenman yaptı, yani kesinlikle doğru yolda ilerliyor. Umarım seyirci ilk düdükten itibaren takımın arkasında olur.""PSV'ye büyük saygı duyuyoruz. Çok hızlılar, dripling konusunda güçlüler ve çok sayıda fırsat yaratıyorlar. Tüm bunlara sahip olmak için iyi bir plana, iyi oyunculara ve onların sahip olduğu özgüvene ihtiyacınız var. Ben temelde iyimser biriyim ve iyi bir sonuç almak için hem topa sahip olmaya hem de kontratak futboluna ihtiyacımız olacak."