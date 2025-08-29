28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Thomas Reis: "Hayal kırıklığı içerisindeyim"

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Panathinaikos'a kaybedilen maçın ardından konuştu.

calendar 29 Ağustos 2025 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thomas Reis, takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Reis, maçı değerlendirerek, "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın göstermiş olduğu performanstan ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız fırsatlar vardı ve ne yazık ki değerlendiremedik. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün takım olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.


Transfer çalışmaları konusunda da bilgi veren Reis, şunları kaydetti.

"Mümkünse bir veya 2 transfer daha yapmak istiyoruz. Bugün forvet anlamında isteğimiz performansı alamadık. Forvetlerimizin bugün göstermiş olduğu performanstan açıkçası çok mutlu değilim ama çok karakterli oyuncular onlar da elinden gelenin en iyisin yapıyor. Bazı pozisyonlarda ofansif olarak çok oyuncumuz yok. Muja da takımdan ayrıldı o da ofansif bir oyuncuydu. Kesinlikle daha fazla ofansif oyuncuya ihtiyacımız olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
