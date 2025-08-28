Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü?

Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümü, ailesi, yakın çevresi başta olmak üzere sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Defne için ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Melek gibi biriydi, meleklerin arasına karıştı" ifadeleri yer aldı.

Genç yaşta bilim insanı olan Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti. İş dünyasında tanınan simalar arasında olan Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı olan Defne Akçakayalıoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentindeki evinde ani şekilde öldüğü bilgi paylaşıldı.

Defne Akçakayalıoğlu, ABD'de Şikogo Üniversitesi'nde bilişsel bilimler üzerine lisans yaptı. Defne Akçakayalıoğlu'nun babası Hasan annesi ise Zeynep Akçakayalıoğlu'dur.

Yaklaşık 1 aydır Miami'deki Miller Tıp Fakültesi'nde çalışan Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm sebebi henüz bilinmemektedir.

Defne Akçakayalıoğlu'nun cenazesi 29 Ağustos Cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'de kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Duası akşam saat 19:00'da Beykoz'da yapılacak.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Hasan Akçakayalıoğlu'nun kıymetli kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumeye Allah'tan rahmet; başta Akçakayalıoğlu Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Duası aynı gün saat 19.00'da, Saip Molla Caddesi No:45 Paşabahçe – Beykoz adresinde yapılacaktır." denildi.