28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-178'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-046'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-035'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-05'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-06'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-135'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-035'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-05'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-17'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması: "Zor olacak"

Eintracht Frankfurt Yönetici Marcus Krösche, Şampiyonlar Ligi kura çekimin ardından rakipleri Galatasaray hakkında konuştu.

28 Ağustos 2025 20:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması: 'Zor olacak'




Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından Galatasaray ile eşleşen Frankfurt'ta yönetici Marcus Krösche, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Kura çekimi ardından konuşan Krösche, "Galatasaray, zor bir rakip. Çok iyi kadroları var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Bizim için zor maç olacak. Almanya'da çok Türk yaşıyor. Tutkulu taraftarları var. Duygusal ve zor bir maç olacak." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
