Frankfurt'tan Galatasaray açıklaması: 'Zor olacak'

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından Galatasaray ile eşleşen Frankfurt'ta yönetici Marcus Krösche, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Kura çekimi ardından konuşan Krösche, "Galatasaray, zor bir rakip. Çok iyi kadroları var. Geçen sezonu iyi geçirdiler. Bizim için zor maç olacak. Almanya'da çok Türk yaşıyor. Tutkulu taraftarları var. Duygusal ve zor bir maç olacak." dedi.
