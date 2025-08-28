28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-087'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-187'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
2-051'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-084'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
2-288'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-044'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-043'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
2-143'

Solskjaer'den istifa tepkilerine cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi'nden elenmelerini ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Konferans Ligi play off etabından Lausanne'a elendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Norveçli teknik adam, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili... Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok! 10 kişiyle oynamak da zor oluyor." dedi.

İSTİFA TEPKİLERİNE YANIT

İstifa tepkileri hakkında konuşan Solskjaer, "Tabii ki sonuç alamayınca eleştiriler normaldir. Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa'da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum." sözlerini sarf etti.

"KIRMIZI ASLA DEĞİL"

Kırmızı kart pozisyonu hakkında konuşan Solskjaer, "Yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü hazırlanmıştık bunlara, bunları izledik ama ona rağmen gol yedik. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı. Kesinlikle kırmızı kart değildi! Asla kırmızı kartlık bir pozisyon değil, kırmızı kart olduğunu asla düşünmüyorum!" dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. 45-50 dakika 10 kişi oynamak da kolay değil. Oyuncularımın her şeylerini, yüzde yüzlerini verdiklerini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"SORUMLU BENİM"

"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum. Shakhtar maçlarında turu geçmeyi hak etmemiştik. Lausanne turunda da hayal kırıklığı yaratıyoruz. Her zaman teknik direktörler sorumludur, bu normaldir."

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?

Ole Gunnar Solskjaer: "Tabii ki kulüp, kulüp için doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir. Bu zaten normaldir. Ben her gün takımı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatımda hiç pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün çok fazla savaşmaya hazır olduklarını gördüm. Bizim yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek."

"DOĞASINDA VAR"

"Kazanamadığınızda eleştirilmeniz normal, bu futbolun doğasında var."

"DAHA DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

"Rakibimize saygı gösterdik. Sakatlıklar ve elimizeki profillere bakınca, asla mazeret değil, bu sistemle çıkmanın daha doğru olacağını düşündüm. Çoğu zaman 3, 4'ten daha azdır."

"GERÇEKLİK ALGINIZ GARİP"

"Bugün Lausanne'a karşı 5 gol atmalıydınız..."

Ole Gunnar Solskjaer: "Bence gerçeklik algınız biraz garip. İsviçre takımına karşı 5 farklı kazanmak çok zor. Geçen sene Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenmişti. Son 4 golde rakip çok fazla öne çıkmıştı."

"ŞİKAYET EDEMEM"

"Şu andaki süreçten asla şikayet edemem, aldığımız oyunculardan asla şikayet edemem. Birlikte daha fazla vakit geçirince daha iyi bir takım olacağız."
