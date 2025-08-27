Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

EUROBASKET 2025'te D grubu maçında Fransa, Belçika'yı 92-64 mağlup etti.

EUROBASKET 2025'in D grubu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Katowice şehrindeki Spodek Arena'da oynanan mücadele, Fransa'nın 92-64'lük farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Fransa'da en skorer oyuncu 12 sayı 7 ribaund ile Bilal Coulibaly oldu. Belçika'da Hans Vanwijn 13 sayı 5 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Fransa, D grubuna 2 puanla başladı.

D grubunun ikinci maçlarında Fransa, Slovenya ile karşılaşacak. Belçika ise İzlanda ile kozlarını paylaşacak.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!

Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.