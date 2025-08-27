Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

EUROBASKET 2025'in D grubu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi.



Polonya'nın Katowice şehrindeki Spodek Arena'da oynanan mücadele, Fransa'nın 92-64'lük farklı galibiyetiyle sonuçlandı.



Fransa'da en skorer oyuncu 12 sayı 7 ribaund ile Bilal Coulibaly oldu. Belçika'da Hans Vanwijn 13 sayı 5 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.



Bu sonuçla Fransa, D grubuna 2 puanla başladı.



D grubunun ikinci maçlarında Fransa, Slovenya ile karşılaşacak. Belçika ise İzlanda ile kozlarını paylaşacak.