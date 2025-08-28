Beşiktaş'ta Solskjaer'e tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne maçında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, Lausanne maçının son anlarında, "Solskjaer istifa" tezahüratı yaptı.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Lausanne maçının ardından, "Solskjaer gitti." şeklinde bir paylaşım yaptı.
