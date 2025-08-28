28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
PAOK-Rijeka
5-0
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
FCSB-Aberdeen
1-048'
Fredrikstad-C.Palace
0-0
Beşiktaş-Lausanne
0-1
U.Craiova-Başakşehir
3-1
Alkmaar-Levski
4-1
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
Servette-Shakhtar
0-041'
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Beşiktaş'ta Solskjaer'e tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne karşılaşmasında, "Solskjaer istifa" tezahüratı yaptı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, maç sonu, "Solskjaer gitti." şeklinde paylaşım yaptı.

calendar 28 Ağustos 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne maçında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı tribünler, Lausanne maçının son anlarında, "Solskjaer istifa" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Lausanne maçının ardından, "Solskjaer gitti." şeklinde bir paylaşım yaptı.

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
