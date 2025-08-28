28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1107'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Artistik yüzücü Selin Hürmeriç, gençlerde dünya ikincisi oldu

Ülkemizi Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'nda temsil eden Selin Hürmeriç, dünya ikincisi oldu.

calendar 28 Ağustos 2025 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 23:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik yüzücü Selin Hürmeriç, gençlerde dünya ikincisi oldu
Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'na katılan milli yüzücü Selin Hürmeriç, kadınlar solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Selin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyondaki kadınlar solo finalinde 379.4196 puan elde etti.

Bu sonuçlar ile birlikte ülkemizi temsil eden Selin Hürmeriç, dünya gençler ikincisi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
