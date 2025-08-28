Artistik yüzücü Selin Hürmeriç, gençlerde dünya ikincisi oldu

Gençler Dünya Artistik Yüzme Şampiyonası'na katılan milli yüzücü Selin Hürmeriç, kadınlar solo kategorisinde gümüş madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Selin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyondaki kadınlar solo finalinde 379.4196 puan elde etti.



Bu sonuçlar ile birlikte ülkemizi temsil eden Selin Hürmeriç, dünya gençler ikincisi oldu.



