28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Vaclav Cerny'den Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ın Wolfsburg'a resmi teklifte bulunduğu Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu, Cerny'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

calendar 29 Ağustos 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Beşiktaş'ta Vaclav Cerny konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi planlayan Siyah-beyazlılar, Wolfsburg'un 27 yaşındaki yıldızı Cerny için resmi temas başlattı. Beşiktaş, Alman kulübüyle görüşmeleri ilerleterek Çekyalı kanat oyuncusu için teklifte bulundu. Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cerny'nin oyuncunun Siyah-beyazlılara gitmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

8 MİLYON EURO


Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'ta kiralık forma giymiş ve son derece başarılı bir grafik çizmişti. Cerny, Rangers formasıyla 52 resmi maça çıkarken 18 gol attı, 9 da asist yaptı. Bu sezon başında yeniden Wolfsburg'a dönen Çekyalı futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli kanat oyuncusunun, Alman kulübüyle görüşerek Beşiktaş'a transferine izin verilmesini istediği dile getirildi.

AİLESİ İSTANBUL'U İSTİYOR

Vaclav Cerny'nin ailesinin İstanbul'da yaşamaya istekli olduğu kaydedildi. Cerny'nin de benzer şekilde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Çekyalı yıldızın bu tavrının Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği belirtildi.

FENER'E 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz belirtildi. sezon İskoçya'da Rangers'ta kiralık oynayan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde son 16 turunda oynamıştı. Cerny, Rangers'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta 2 gol kaydetmişti.

ORKUN BİLGİ VERİYOR

Beşiktaş'ta oynamaya olumlu bakan Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımı yakından takip etmeye başladı. Hollanda döneminden Orkun Kökçü'yü tanıyan Cerny'nin Beşiktaş ve İstanbul hakkında detaylı bilgi topladığı belirtildi.

1 EYLÜL ÖNEMLİ

Avrupa liglerinde 1 Eylül tarihinde transfer dönemi biteceği için Beşiktaş adımlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlılar, hızlıca kadrodaki eksikleri tamamlayarak transferi bitirmek istiyor. Vaclav Cerny'yi takıma katarak kanatlardaki eksikliği bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, 1 Eylül Pazartesi gününe kadar resmi adımları atmayı hedefliyor. 

 
