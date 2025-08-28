28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-271'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-029'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!

Olympiacos, Mehdi Taremi transferi için Inter ile anlaşma sağladı. Transfer için İranlı futbolcunun kararı bekleniyor.

Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!
Inter'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mehdi Taremi, Yunanistan'a transfer olabilir.

Di Marzio'nun haberine göre, Yunanistan'dan Olympiacos, Taremi transferi için Inter ile anlaşma sağladı.

Transfer için son kararı Mehdi Taremi verecek. Taremi, kararı için kulüplerden 24 saat süre istedi.

Inter'de geçen sezon 43 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

