Mehdi Taremi, Olympiacos bekleniyor!

Inter'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mehdi Taremi, Yunanistan'a transfer olabilir.



Di Marzio'nun haberine göre, Yunanistan'dan Olympiacos, Taremi transferi için Inter ile anlaşma sağladı.



Transfer için son kararı Mehdi Taremi verecek. Taremi, kararı için kulüplerden 24 saat süre istedi.



Inter'de geçen sezon 43 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.



