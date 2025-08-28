28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-176'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0DA
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-033'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-03'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-04'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-133'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-033'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-03'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-15'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter Başkanı Guiseppe Marotta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 20:51 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 20:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Inter Başkanı Guiseppe Marotta, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Marotta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan, dört yıldır bizim için çok değerli bir oyuncu. Çok katkısı oldu. Geleceği için kendisinin karar vermesi gerekiyor. Kendisi karar verdikten sonra biz de kulüp olarak gereken girişimi yapacağız." dedi.

ASLAN PAYLAŞTI!

Hakan Çalhanoğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı aslan paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.