28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-179'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-047'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-036'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-06'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-07'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-145'
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-136'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-036'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-06'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-18'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Manchester City'den Galatasaray açıklaması!

Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Viana, "Harika bir taraftarı var Galatasaray'ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü... Galatasaray'ı çok iyi biliyorum. Güzel maç olacak. İyi şanslar." dedi.

ZANETTI'NİN SÖZLERİ


Inter'in efsane futbolcusu ve şu anda yöneticisi olan Javier Zanetti ise, Galatasaray için, "Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'ni hak etti, çok büyük bir kulüp. Bence dengeli bir kura çekti." dedi.

MANCHESTER CITY DEPLASMANI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
