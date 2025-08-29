Fuat Çapa: 'Rakibimizden daha iyi oynadık'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'unfFutbol direktörü Fuat Çapa,dedi.Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki karşılaşmanın değerlendirmesi sonucunda hak etmedikleri bir eleme olduğunu söyledi.İyi oynadıklarını düşündüklerini belirten Çapa,diye konuştu.Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.