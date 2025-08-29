28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1107'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Fuat Çapa: "Rakibimizden daha iyi oynadık"

Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa, Panathinaikos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Ağustos 2025 00:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fuat Çapa: 'Rakibimizden daha iyi oynadık'
UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'unfFutbol direktörü Fuat Çapa, "Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik." dedi.

Çapa, maçın ardından yaptığı açıklamada, iki karşılaşmanın değerlendirmesi sonucunda hak etmedikleri bir eleme olduğunu söyledi.

İyi oynadıklarını düşündüklerini belirten Çapa, "Deplasmanda iyi oynadık. İçeride de bugün gayet iyi oynadık. Girdiğimiz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir sonuç izlemiş olurduk. Savunma ağırlıklı, çok iyi organize olabile, bugüne kadar hep beraberliklerle grup atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Bu ligi çok fazla oynanmış, deneyimli olan bir takıma karşı oynadık. Rakibimizden daha iyi oynadık, daha coşkuluyduk, daha çok istekliydik." diye konuştu.


Çapa, Samsun'da taraftar, takım ve şehrin Avrupa'ya hazır olduğunu "net" gösterdiğini sözlerine ekledi.

  




