28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-178'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-046'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-034'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-04'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-05'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-134'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-034'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-04'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-16'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Galatasaray'a deve dişi rakip gelmedi"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 20:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, ilk 16'ya kalır, bu kadroyla da ilk 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dün akşam Fenerbahçe talihsiz elenmeseydi iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı zevk verirdi. İki takımla katılmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Avrupa'da mücadele eden tüm takımları iyi sonuçlar gösterir inşallah." sözlerini sarf etti.


İbrahim Hacıosmanoğlu, "Seçime 12 gün kala 9 yaşında kızım, çok kızmıştım Hollanda'ya elenince. Dünya Kupası var dedi, bu sözle yola çıktım. Onun temiz kalbine inanıyorum. İlk iki maçta iki galibiyet alırız inşallah ve iyi başlarız. Cenab-ı Allah nasip eder, bu genç jenerasyonla Dünya Kupası'na gideriz inşallah." açıklamasında bulundu.

Tümü
