Dünya basını, Jose Mourinho'yu konuşuyor!

16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayali kuran ancak PlayOff rövanşında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de kaos yaşanıyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hem maç önü hem maç sonu yaptığı açıklamalar dünya basınında da haberlere konu oldu.
"SON YALANI KULÜBÜ SUÇLAMAK OLDU"
Çizme basınından Fanpageitalia, "Mourinho'nun kovulma tehlikesi var ve kendini kurtarmak için son yalanı kulübü suçlamak oldu. Bir yöneticiyi tanımadığını söyledi" yorumunu yaptı.
"MOURINHO KOVULMAYI MI AMAÇLIYOR"
Tribuna'daki analizde, "Mourinho rahatsızlıklarını ilginç bir dille ifade ediyor ve kulübünü suçluyor. Yönetim sakin kalmaya çalışıyor ama Mourinho kovulmayı mı amaçlıyor?" denildi.