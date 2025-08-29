28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Dünya basını, Jose Mourinho'yu konuşuyor!

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenişi sonrası Mourinho'nun açıklamaları dünya basınında geniş yankı buldu.

calendar 29 Ağustos 2025 09:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dünya basını, Jose Mourinho'yu konuşuyor!
16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayali kuran ancak PlayOff rövanşında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de kaos yaşanıyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hem maç önü hem maç sonu yaptığı açıklamalar dünya basınında da haberlere konu oldu.

"SON YALANI KULÜBÜ SUÇLAMAK OLDU"



Çizme basınından Fanpageitalia, "Mourinho'nun kovulma tehlikesi var ve kendini kurtarmak için son yalanı kulübü suçlamak oldu. Bir yöneticiyi tanımadığını söyledi" yorumunu yaptı.

"MOURINHO KOVULMAYI MI AMAÇLIYOR"

Tribuna'daki analizde, "Mourinho rahatsızlıklarını ilginç bir dille ifade ediyor ve kulübünü suçluyor. Yönetim sakin kalmaya çalışıyor ama Mourinho kovulmayı mı amaçlıyor?" denildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
