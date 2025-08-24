Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 15:58 -
Güncelleme Tarihi:
24 Ağustos 2025 15:58
Evre Başak Clarke öldü mü, neden öldü, kimdir?
İngiltere'de yaşayan Türk ressam ve dijital sanatçı Evre Başak Clarke, ileri evre kanser tedavisi için başlattığı bağış kampanyasıyla gündeme gelmişti. Hastalığının karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan Clarke, doktorlarının kendisine yalnızca 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurmuştu. Sanatçının ailesi, sosyal medya hesaplarından Clarke'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke, asıl adıyla Evre Başak Okumuş, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunuydu.
Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat üzerine yoğunlaşarak başlayan Clarke, özellikle hayvan portreleri ile tanınıyordu.
2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenen sanatçının aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi. Ancak aynı dönemde Clarke'a metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan sanatçı, doktorlarının kendisine 3–4 hafta ömür biçtiğini duyurdu.
Bu süreçte Clarke, tedavi masraflarını ve küçük oğlu Oscar'ın geleceğini güvence altına almak amacıyla GoFundMe platformu üzerinden "Evre's Battle: Baby Oscar's Futur" isimli bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.
Ancak kampanya süreci kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Bazı kullanıcılar bağış miktarının yüksekliğini, yapılan açıklamalardaki ifadeleri ve şeffaflık eksikliğini eleştirdi.
Ekşi Sözlük ve diğer platformlarda, sanatçının tedavi belgelerini kaldırdığı, sosyal medya hesaplarını gizlediği ve bazı açıklamalarını sildiği iddiaları yer aldı.
