28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1108'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Napoli, Eljif Elmas'ı kadrosuna kattı!

Serie A ekiplerinden Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Serie A ekiplerinden Napoli, kadrosuna eklemeler yapmaya devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Elmas, diğer seçeneklerden önce sadece Napoli'yi istediği için haftalar önce transferi hemen kabul etti.

TAKIMLARINA BONSERVİS KAZANDIRIYOR

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euroya Napoli'ye satılmıştı.

Napoli'de geçirdiği başarılı sezonlar geçiren Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

SÖZLEŞMESİ 3 YIL DAHA

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralanan Elmas, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı.

  • KL
