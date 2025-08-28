Napoli, Eljif Elmas'ı kadrosuna kattı!

Serie A ekiplerinden Napoli, kadrosuna eklemeler yapmaya devam ediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Elmas, diğer seçeneklerden önce sadece Napoli'yi istediği için haftalar önce transferi hemen kabul etti.



TAKIMLARINA BONSERVİS KAZANDIRIYOR



Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euroya Napoli'ye satılmıştı.



Napoli'de geçirdiği başarılı sezonlar geçiren Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.



SÖZLEŞMESİ 3 YIL DAHA



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralanan Elmas, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı.



