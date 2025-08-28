Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!

Milan, Chelsea'nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku'nun transferi için mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp, 35 milyon euro + bonuslar içeren transfer için prensip anlaşmasına vardı. Resmi evrakların hazırlanmasına başlanıyor.

MILAN'A "EVET" DEDİ

Nkunku, Milan'ın sunduğu 5 yıllık sözleşmeye "evet" dedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tüm detaylar netleşirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Chelsea'nin 2023 yazında RB Leipzig'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyememişti. Milan ise yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmış oldu.

CHELSEA KARNESİ

Chelsea formasıyla 62 resmi maça çıkan Nkunku, 18 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.