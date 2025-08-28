28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!

Milan ve Chelsea, Nkunku'nun transferi için 35 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fransız yıldız, Milan'la 5 yıllık sözleşmeyi kabul etti.

calendar 28 Ağustos 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Christopher Nkunku, Milan'a transfer oluyor!
Milan, Chelsea'nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku'nun transferi için mutlu sona ulaştı.
 
Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp, 35 milyon euro + bonuslar içeren transfer için prensip anlaşmasına vardı. Resmi evrakların hazırlanmasına başlanıyor.
 
MILAN'A "EVET" DEDİ
 
Nkunku, Milan'ın sunduğu 5 yıllık sözleşmeye "evet" dedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tüm detaylar netleşirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
 
Chelsea'nin 2023 yazında RB Leipzig'den kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de istikrarlı bir performans sergileyememişti. Milan ise yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmış oldu.
 
CHELSEA KARNESİ
 
Chelsea formasıyla 62 resmi maça çıkan Nkunku, 18 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
