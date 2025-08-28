Beşiktaş tribünlerinden olay tepki

Beşiktaş tribünleri, maçın son bölümlerinde top Lausanne futbolcularına gelince yoğun şekilde alkışlarken, kendi takımlarını ise ıslıkladı ve tepki gösterdi.
Daha sonra ise tribünlerden 'formayı çıkarın, s... gidin' dedi.
Beşiktaş tribünleri uzatma dakikalarında sahaya yoğun şekilde yabancı madde atınca maç duraklatıldı. Ardından maç devam etti ve Beşiktaş, Lausanne karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından içeri giren takımı dışarı çağırdı. Oyuncuların gelmemesinden dolayı Abraham arkadaşlarına tepki gösterdi.
Daha sonra ise tribünlerden 'formayı çıkarın, s... gidin' dedi.
Beşiktaş tribünleri uzatma dakikalarında sahaya yoğun şekilde yabancı madde atınca maç duraklatıldı. Ardından maç devam etti ve Beşiktaş, Lausanne karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından içeri giren takımı dışarı çağırdı. Oyuncuların gelmemesinden dolayı Abraham arkadaşlarına tepki gösterdi.