28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-084'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-183'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-048'
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-081'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-285'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-041'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-039'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-140'

Beşiktaş tribünlerinden olay tepki

Beşiktaş tribünleri, maçın son bölümlerinde top Lausanne futbolcularına gelince yoğun şekilde alkışlarken, kendi takımlarına ise tepki gösterdi..

calendar 28 Ağustos 2025 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 22:07
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş tribünleri, maçın son bölümlerinde top Lausanne futbolcularına gelince yoğun şekilde alkışlarken, kendi takımlarını ise ıslıkladı ve tepki gösterdi.

Daha sonra ise tribünlerden 'formayı çıkarın, s... gidin' dedi. 

Beşiktaş tribünleri uzatma dakikalarında sahaya yoğun şekilde yabancı madde atınca maç duraklatıldı. Ardından maç devam etti ve Beşiktaş, Lausanne karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından içeri giren takımı dışarı çağırdı. Oyuncuların gelmemesinden dolayı Abraham arkadaşlarına tepki gösterdi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
