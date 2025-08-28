28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!

Jamie Vardy, Cremonese'den gelen transfer teklifini kabul etti. İngiliz golcü ve İtalyan kulübü arasında son görüşmeler yapılıyor.

calendar 28 Ağustos 2025 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jamie Vardy, İtalya'ya gidiyor!
İngiltere Futbol tarihinin en özel golcülerinden bir tanesi olan Jamie Vardy, geçtiğimiz sezon 13 yıllık Leicester City kariyerini sonlandırmıştı.

Yaz transfer döneminde hakkında çok haber çıkmayan İngiliz golcü için İtalyan basını, önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Jamie Vardy, İtalya Serie A'nın yeni takımlarından Cremonese'den gelen transfer teklifini kabul etti. Kulüp ve oyuncu arasında son görüşmeler yapılıyor. 

37 yaşındaki efsanenin önümüzdeki günlerde İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon tarihi başarılara imza attığı Leicester City'den ayrılan Vardy, 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 asist yaptı.

 

 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
