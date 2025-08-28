Korkmaz: 'Sivasspor vazgeçmiş bir görüntü vermez'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, zor bir sezon geçireceklerini sezon başında söylediğini anımsattı.Ligde geride kalan haftalarda alınan sonuçların herkesin canını sıktığını söyleyen Korkmaz,dedi.Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada bir veya iki oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini dile getiren Korkmaz,diye konuştu.Mevcut kadronun ve puan durumunun gerçek Sivasspor'u anlatmadığını ifade eden Korkmaz,diyerek sözlerini tamamladı.