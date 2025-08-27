Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan11009864342
2Türkiye11009373202
3Portekiz11006250122
4Çek Cumhuriyeti10015062-121
5Letonya10017393-201
6Estonya10016498-341
Son Dakika Haberleri
12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Bosna Hersek'ten harika başlangıç!

Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

Fransa, Belçika'yı farklı mağlup etti!

İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

İsrail, İzlanda'yı 12 farkla geçti!

Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!

Gürcistan'dan sürpriz: İspanya'yı devirdiler!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.