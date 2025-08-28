28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani

Juventus, Randal Kolo Muani'nin transferi için 5 milyon Euro kiralama bedeli, 50 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 5 milyon Euro bonuslar karşılığında Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.

28 Ağustos 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Juventus, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Randal Kolo Muani'yi yeniden kadroya katmak için hamle yaptı.

Marc Mechenoua'nın haberine göre; İtalyan ekibi, Randal Kolo Muani'nin transferi için 5 M€ kiralama bedeli, 50 M€ satın alma opsiyonu ve 5 M€ bonus karşılığında Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı. 

Fransız forvet, Juventus ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaştı ve İtalyan kulübünü beklemek adına, bir Suudi kulübünden gelen yüksek teklifin yanı sıra Tottenham ile  Newcastle'dan gelen ilgiyi geri çevirdi.


SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Juventus'ta geçiren Kolo Muani, Serie A devinde çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
