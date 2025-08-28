Juventus'ta mutlu son yakın: Kolo Muani

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Juventus'ta geçiren Kolo Muani, Serie A devinde çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

Juventus, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Randal Kolo Muani'yi yeniden kadroya katmak için hamle yaptı.Marc Mechenoua'nın haberine göre; İtalyan ekibi, Randal Kolo Muani'nin transferi için 5 M€ kiralama bedeli, 50 M€ satın alma opsiyonu ve 5 M€ bonus karşılığında Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.Fransız forvet, Juventus ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaştı ve İtalyan kulübünü beklemek adına, bir Suudi kulübünden gelen yüksek teklifin yanı sıra Tottenham ile Newcastle'dan gelen ilgiyi geri çevirdi.