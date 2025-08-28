Haber Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:32 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:32

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025

Bugün (28 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025
Abone Ol
28 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

28 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Ağustos maç takvimi

28 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

21:30 FCSB - Aberdeen

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)

21:00 Brondby - RC Strasbourg

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno

21:00 Differdange 03 - Drita

21:00 Banik Ostrava - Celje

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya

21:45 Linfield FC - Shelbourne

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Legia Varşova - Hibernian

22:00 Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)

22:00 Mainz 05 - Rosenborg

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:05 Damac FC - Al Hazm

21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC

21:00 Al Ettifaq - Al Kholood

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Diego Carlos'a İtalya'dan talip! Fenerbahçe Diego Carlos'a İtalya'dan talip!
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025
Galatasaray, Bissouma transferinde son detaylarda! Galatasaray Galatasaray, Bissouma transferinde son detaylarda!
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız!
Milan, Galatasaray'ın anlaştığı Akanji için takipte! Galatasaray Milan, Galatasaray'ın anlaştığı Akanji için takipte!
Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı Galatasaray Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı
Fatih Tekke'den onay çıktı: Imran Louza Trabzonspor Fatih Tekke'den onay çıktı: Imran Louza
Fenerbahçe, Portekiz'de yine kazanamadı! Fenerbahçe Fenerbahçe, Portekiz'de yine kazanamadı!
Fenerbahçe, yine Benfica'ya elendi! Fenerbahçe Fenerbahçe, yine Benfica'ya elendi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bruno Lage: "Kerem çok profesyonel"
2
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
3
Kerem Aktürkoğlu, galibiyet pozuna katılmadı!
4
Galatasaray, Devler Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak
5
Talisca: "Hakem işimizi zorlaştırdı"
6
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!
7
Vasco da Gama, Cuesta için Galatasaray ile anlaştı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.