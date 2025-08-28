Haber Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:32 -
28 Ağustos 2025 10:32
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Ağustos 2025
Bugün (28 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Ağustos maç takvimi
28 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Ağustos maç takvimi 28 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI UEFA Avrupa Ligi - Play Off18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 7920:30 PAOK - Rijeka21:00 Genk - Lech Poznan21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv21:00 Young Boys - Slovan Bratislava21:30 FCSB - Aberdeen22:00 Sporting Braga - Lincoln Red ImpsUEFA Konferans Ligi - Play Off19:00 Fredrikstad - Crystal Palace19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC19:00 Noah - Olimpija Ljubljana20:00 Rapid Wien - Györi ETO20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia20:30 CFR Cluj - Hacken20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)21:00 Brondby - RC Strasbourg21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno21:00 Differdange 03 - Drita21:00 Banik Ostrava - Celje21:00 AEK Atina - Anderlecht21:00 Fiorentina - Polessya21:45 Linfield FC - Shelbourne21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok22:00 Legia Varşova - Hibernian22:00 Virtus - Breidablik22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)22:00 Mainz 05 - Rosenborg22:00 Shamrock Rovers - Santa ClaraSuudi Arabistan - Pro Lig19:05 Damac FC - Al Hazm21:00 Al Ahli Jeddah - Neom SC21:00 Al Ettifaq - Al Kholood
