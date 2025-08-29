28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

İşte Samsunspor'un muhtemel rakipleri!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin kura çekiminde 5. torbada yer alacak.

calendar 29 Ağustos 2025 00:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Samsunspor'un muhtemel rakipleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Panathinaikos'a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Samsunspor,Konferans Ligi kura çekiminde 5. torbada yer alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.


KONFERANS LİGİ'NDE TORBALAR

1. Torba

Fiorentina
Alkmaar
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava
Rapid Wien
Legia Varşova

2. Torba

Sparta Prag
Dinamo Kiev
Crsytal Palace
Lech Poznan
Rayo Vallecano
Shamrock Rovers

3. Torba

Omonia
Mainz
Strasbourg
Jagiellonia
Celje
Rijeka


4. Torba

Zrinsjki Mostar
Lincoln Red Imps
Kups Kuopio
AEK
Aberdeen
Drita

5. Torba

Breidablid
Sigma Olomouc
Samsunspor
Rakow
AEK Larnaca
Shkendija

6. Torba

Hacken
Lausanne-Sport
Craiova
Hamrun
Noah
Shelbourne

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.