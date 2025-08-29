İşte Samsunspor'un muhtemel rakipleri!

Panathinaikos'a elenen Samsunspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.
Samsunspor,Konferans Ligi kura çekiminde 5. torbada yer alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
KONFERANS LİGİ'NDE TORBALAR
1. Torba
Fiorentina
Alkmaar
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava
Rapid Wien
Legia Varşova
2. Torba
Sparta Prag
Dinamo Kiev
Crsytal Palace
Lech Poznan
Rayo Vallecano
Shamrock Rovers
3. Torba
Omonia
Mainz
Strasbourg
Jagiellonia
Celje
Rijeka
4. Torba
Zrinsjki Mostar
Lincoln Red Imps
Kups Kuopio
AEK
Aberdeen
Drita
5. Torba
Breidablid
Sigma Olomouc
Samsunspor
Rakow
AEK Larnaca
Shkendija
6. Torba
Hacken
Lausanne-Sport
Craiova
Hamrun
Noah
Shelbourne
