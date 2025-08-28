28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-080'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-179'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
1-0DA
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-077'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
1-281'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
0-037'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
1-035'
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
1-136'

Avrupa'da kara hafta

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in tamamı play-off turunda elendi.

Haber: Sporx.com
Temsilcilerimiz, Avrupa'da kötü bir haftayı geride bıraktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa'da tur atlama umudu ile sahaya çıktığı 4 karşılaşmada da tüm temsilcilerimiz sahadan üzgün ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı 0-0 biten Avrupa karşılaşmasının rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.


Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Samsunspor ise Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarında Panathinaikos karşısında sahaya çıktı ve ilk maçta 2-1 mağlup oldu, rövanş karşılaşmasında ise 0-0 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti. Sezona Avrupa Ligi umutları ile başlayan Beşiktaş, ilk maçta Lausanne karşısında 1-1 beraber kaldı, evinde ise rövanş karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden bir diğer takım olan Başakşehir ise evinde Craiova'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında da 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
