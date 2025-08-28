28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-178'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-046'
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
2-035'
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
0-05'
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
0-06'
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1DA
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
2-135'
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
2-035'
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
0-05'
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
0-17'
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

calendar 28 Ağustos 2025 20:11 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu.

GALATASARAY: Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D), Union Saint-Gilloise




PSG'nin rakipleri

Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lizbon, Newcastle


Real Madrid'in rakipleri

Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kairat

Man City'nin rakipleri

Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco

Bayern Münih'in rakipleri

Chelsea, Paris, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos

Liverpool'un rakipleri

Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Franfkurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray


Inter'in rakipleri

Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union SG

Chelsea'nin rakipleri

Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabağ

Dortmund'un rakipleri

Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Kopenhag

Barcelona'nın rakipleri

Paris, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiakos, Slava Prag, Kopenhag, Newcastle

Leverkusen'in rakipleri

Paris, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag

Arsenal'in rakipleri

Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Athletic Bilbao

Atalanta'nın rakipleri

Chelsea, Paris, Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marilya, Athletic Bilbao, Union SG

Benfica'nın rakipleri

Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle

Club Brugge'nin rakipleri

Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat

Frankfurt'un rakipleri

Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabağ

Atletico Madrid'in rakipleri

Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union, Galatasaray


Villarreal'in rakipleri

Man City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos

Juventus'un rakipleri

Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco

Marsilya'nın rakipleri

Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union

Tottenham'ın rakipleri

Dortmund, Paris, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo Glimt, Kopenhag, Monaco

Bodo/Glimt'in rakipleri

Man City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia, Monaco, Galatasaray

Sporting Lizbon'un rakipleri

Paris, Bayern Münih, Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao

Olympiakos'un rakipleri

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat

Ajax'ın rakipleri

Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ

Slavia Prag'ın rakipleri

Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos

PSV'nin rakipleri

Bayern, Liverpool, Atletico Madrid, Leverkusen, Olympiakos, Napoli, Union, Newcastle

Napoli'nin rakipleri

Chelsea, Man City, Franfkurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabağ, Kopenhag

Monaco'nun rakipleri

Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos

Union SG'nin rakipleri

Inter, Bayern Münih, Atalanta, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray

Karabağ'ın rakipleri

Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Athletic Bilbao

Athletic Bilbao'nun rakipleri

PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lizbon, Slavia Prag, Qarabağ, Newcastle

Newcastle'ın rakipleri

Barcelona, Paris, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Athletic Bilbao, Union SG

Pafos'un rakipleri

Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat

Kairat'ın rakipleri

Real Madrid, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting Lzbon, Pafos, Kopenhag

MAÇ PROGRAMI

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
