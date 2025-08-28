İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu.
GALATASARAY: Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D), Union Saint-Gilloise
PSG'nin rakipleri
Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lizbon, Newcastle
Real Madrid'in rakipleri
Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kairat
Man City'nin rakipleri
Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco
Bayern Münih'in rakipleri
Chelsea, Paris, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos
Liverpool'un rakipleri
Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Franfkurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray
Inter'in rakipleri
Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union SG
Chelsea'nin rakipleri
Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabağ
Dortmund'un rakipleri
Inter, Man City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Kopenhag
Barcelona'nın rakipleri
Paris, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiakos, Slava Prag, Kopenhag, Newcastle
Leverkusen'in rakipleri
Paris, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag
Arsenal'in rakipleri
Bayern Münih, Inter, Atletico Madrid, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Athletic Bilbao
Atalanta'nın rakipleri
Chelsea, Paris, Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marilya, Athletic Bilbao, Union SG
Benfica'nın rakipleri
Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle
Club Brugge'nin rakipleri
Barcelona, Bayern Münih, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat
Frankfurt'un rakipleri
Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabağ
Atletico Madrid'in rakipleri
Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union, Galatasaray
Villarreal'in rakipleri
Man City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos
Juventus'un rakipleri
Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo/Glimt, Pafos, Monaco
Marsilya'nın rakipleri
Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union
Tottenham'ın rakipleri
Dortmund, Paris, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo Glimt, Kopenhag, Monaco
Bodo/Glimt'in rakipleri
Man City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia, Monaco, Galatasaray
Sporting Lizbon'un rakipleri
Paris, Bayern Münih, Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao
Olympiakos'un rakipleri
Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat
Ajax'ın rakipleri
Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ
Slavia Prag'ın rakipleri
Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos
PSV'nin rakipleri
Bayern, Liverpool, Atletico Madrid, Leverkusen, Olympiakos, Napoli, Union, Newcastle
Napoli'nin rakipleri
Chelsea, Man City, Franfkurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabağ, Kopenhag
Monaco'nun rakipleri
Manchester City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos
Union SG'nin rakipleri
Inter, Bayern Münih, Atalanta, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray
Karabağ'ın rakipleri
Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Athletic Bilbao
Athletic Bilbao'nun rakipleri
PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lizbon, Slavia Prag, Qarabağ, Newcastle
Newcastle'ın rakipleri
Barcelona, Paris, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Athletic Bilbao, Union SG
Pafos'un rakipleri
Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat
Kairat'ın rakipleri
Real Madrid, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting Lzbon, Pafos, Kopenhag
MAÇ PROGRAMI
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026
